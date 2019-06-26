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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 20:00 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 20:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.


Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel temasları çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile NATO Karargahı’nda görüştü.
 
İki ülke Savunma Bakanlıkları arasında Atina ve Ankara’da gerçekleştirilen, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla yapılan heyetler arası toplantılardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, söz konusu toplantıların iyi komşuluk ilişkileri içinde devam etmesinin önemine değinildi.
 
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde, barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü, Ege Denizi ve Akdeniz’de milli hak ve menfaatlerimizden taviz verilmeyeceği, provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılmasının önemi vurgulandı.

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