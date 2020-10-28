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Bakan Akar: Azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz

28 Ekim 2020 Çarşamba - 11:27 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 11:29

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumaktayız.


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