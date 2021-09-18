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Bade İşçil: Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor

18 Eylül 2021 Cumartesi - 13:33 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 13:35

Bade İşçil, yakın zamanda sosyal medyada yemek paylaşan insanları eleştirmesi hakkında açıklama yaptı.


Bade İşçil önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ünlü oyuncu, yazın eski eşi Malkoç Sualp’le tatil yapması hakkında şunları söyledi:
 
“Çocuğumuz için sık sık bir araya geliyoruz. İyi de arkadaşız, ‘maşallah’ diyelim.”
 
İşçil, yakın zamanda sosyal medyada Yemek paylaşan insanları eleştirmesi hakkında “Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor. Ama zaman değiştikçe insanlar da değişiyor” dedi. 
 
Bade İşçil, sosyal medyayı “teşhir alanı” olarak nitelendirmiş ve şunları söylemişti: Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil. Ayrıca Yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim dinimizde komşusu açken tok yatmak bile yoktur. Bunları bu kadar afişe etmek saçmalık. Bana göre yapılan sadece ‘Bu markayı giyeceksin, bunu yiyeceksin’ dayatması.
 
Bade İşçil ile Malkoç Süalp'in Azur isminde bir oğulları var...
 

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