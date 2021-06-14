Babalar günü 2021! Babalar günü hangi tarih, Babalar Gününe kaç gün kaldı? 2021 Babalar günü ne zaman, bu pazar mı?

Babalar günü ne zaman, hangi gün? Haziran ayı Babalar Günü demek. Babalar Günü ayının gelmesiyle tarihine yönelik araştırma yapılıyor. Babalarına hediye almak isteyenler ya da onlar için sürpriz hazırlamak isteyenler Babalar Günü'nün hangi gün ve tarihte kutlanacağını, kaç gün kaldığını sorguluyor. Peki, Babalar Günü 2021 ne zaman? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı, bu pazar mı?

Babalar Günü için az bir süre kaldı. Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünerek başladığı bugün dünyanın birçok ülkesinde her yıl kutlanıyor. Her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanan Babalar günü ne zaman? Babalar Gününe kaç gün kaldı, bu pazar günü mü?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü 2021 yılı için 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.