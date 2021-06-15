Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş günü bu yılda coşkuyla kutlanıyor. Bağımsızlığını ilan ettiği ilk yıllarında Azerbaycan büyük zorluklar yaşamış, Haydar Aliyev’in 15 Haziran 1993’te Azerbaycan Milli Meclisi’nin başına geçmesiyle Azerbaycan iç tehditlerden kurtuldu. Haydar Aliyev’in Milli Meclis’in başına geçtiği gün artık kurtuluş günü olarak ilan edildi. Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü nedir, ne zaman ilan edildi? 15 Haziran Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü tarihi…

Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü bugün kutlanıyor. 1997 yılından itibaren Azerbaycan halkı tarafından kutlanan Milli Kurtuluş Günü’ne 1998 yılında ülke parlamentosu tarafından resmi devlet statüsü verildi. Peki, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü nedir, ne zaman ilan edildi? 15 Haziran Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü tarihi…

MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜ NEDİR?

Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü, diğer adıyla "Millî Kurtuluş Günü" Azerbaycan'ın millî bayramıdır. Bu bayramın 15 Haziran 1997 tarihinde ilanı yapılmıştır. 1998 yılında anayasaya dahil edilen Millî Kurtuluş Günü, her yıl kutlanmaktadır.

Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü, esasında Azerbaycan'nın 1991 yılında ilan ettiği tam bağımsızlık gününü temsil eder. Milli Kurtuluş Günü ilk yasalaşan hali ile anayasada muhafaza edilir.

Bağımsızlığının ilk yılları olan 1991 senesinde Azerbaycan Cumhuriyeti çeşitli siyasal baskı, toplumsal baskı ve ekonomik zorluklara maruz kalmıştır. Özellikle Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ savaşı, Azerbaycan devletinin gücünü yitirmesine neden olmuş ve devletin ayakta kalmasını zorlaştırmıştır.

1993'e doğru ülkede kaos baş göstermiştir. Toplumun huzurunu kaçıracak gelişmeler üst üste yaşanmış ve dayanılmaz hal almıştır. İçerisinde bulunan durumun ciddiyeti karşısında ülkenin saygın isimleri bu duruma son vermek için o dönemde Nahçivan Özerk Cumhuriyeti yönetiminde bulunan, Haydar Aliyevi Bakü'ye davet etmiştir. Aliyev, yoğun istek sonucunda Bakü'ye gelmiş ve halkın kurtuluş misyonunu üstlenmiştir.

15 HAZİRAN 1993'TE BAŞKAN SEÇİLDİ

Dengelerin bozulduğu Azerbaycan'da Aliyev, tecrübeleri ile kaos ortamını defetmiştir. Aliyev kontrolü sağlamış ve işleri yoluna koymuştur. Gelişmelerle birlikte dönemin devlet temsilcileri tarafından gelen yoğun istek ile 15 Haziran 1993'te Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi'ne (Parlamento) başkan seçilmiştir. Bu tarih, Azerbaycan halkının hafızasına Milli Kurtuluş Günü olarak yerleşmiştir. 1997'den beri Azerbaycan halkı Milli Kurtuluş Günü'nü kutlar. Milli Kurtuluş Günü'ne 1998'de ülke parlamentosu resmi devlet statüsünü vermiştir.