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Ayşe Hanımın kirpikleri olay oldu!

22 Eylül 2020 Salı - 17:37 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 17:37

Gelinim Mutfakta 537. Bölümde Ayşe Hanımın taktığı tüylü kirpikler, stüdyoda tartışma çıkarttı.


Ayşe Hanım, stüdyoya girdiği zaman herkesi şaşkın bıraktı. Kirpiklerine büyük, mor kirpikler takmıştı. Onun bu hali herkesi çok şaşırttı ve güldürdü. Onur Beyin neden taktığına dair sorduğu soru üzerine Ayşe Hanım, gelininin altınları alması için totem yapmak istediğini belirtti. Sonrasında kirpikleri takanın Zeynep olduğu görülünce ortalık karıştı.
 
Daha öncesinde Ayşe Hanımın gelini Ayşe, bir daha böyle bir şey yaşanmaması için onları uyarmıştı. Zeynep'in, Ayşe Hanımın saçlarını yapması sıkıntı yaratmıştı. Şimdi de kirpikleri takanın Zeynep olması sıkıntıyı ikiye katladı.

 
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