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Ayrılığın detayları ortaya çıktı! 'Televizyonu kırmış'

Oyuncu İsmail Hacıoğlu 2016 yılında evlendiği ikinci eşi Duygu Kumarki ile boşanma kararı aldı.

Ayrılığın detayları ortaya çıktı! 'Televizyonu kırmış' İddiaya göre çifti ayrılığa götüren neden, Hacıoğlu’nun öfke nöbetleri.
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