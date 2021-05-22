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Aylin Yılmaz'dan eşi Oğuz Yılmaz'a: Birbirimize doyamadık
Şarkıcı Oğuz Yılmaz (53), 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aylin Yılmaz, 23 yıllık eşini mezarında ziyaret etti.
26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanmış, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılmıştı.