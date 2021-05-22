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Aylin Yılmaz'dan eşi Oğuz Yılmaz'a: Birbirimize doyamadık

Şarkıcı Oğuz Yılmaz (53), 19 Mayıs'ta geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aylin Yılmaz, 23 yıllık eşini mezarında ziyaret etti.

Aylin Yılmaz'dan eşi Oğuz Yılmaz'a: Birbirimize doyamadık 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanmış, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
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