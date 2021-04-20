Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında? Hakan Sabancı’yı ifşa eden Aygün Aydın

Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Sabancı'yla yazışmalarını paylaştı. Bununla da yetinmeyen Aydın, Sabancı'nın beğendiği kızları da tek tek paylaşarak hakaret etti. Bu zamana kadar çıkan aşk haberleri hakkında sessizliğini koruyan Aygün Aydın, Instagram hesabından yayınladığı konuşmalarda ikilinin buluşma için yaptığı plan ve Sabancı'nın doğum günüyle alakalı konuşmaları yer alıyor. Mesajları paylaşmakla yetinmeyip Sabancı'nın beğendiği kızları da tek tek paylaştı. Aygün Aydın, yaptığı paylaşıma "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu sü.tüklerle nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" notunu düştü.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümü okumaktadır. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır.

Oyunculuk ve müzik eğitimi almıştır. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.