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Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya aşkını ilan etti! 'Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın'
Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yakın zamanda yeni aşka yelken açan Aygün Aydın, romantik sözlerle dolu bir paylaşım yaptı. Aydın'ın "Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın" notlu paylaşımını Sabancı'ya ithafen yazdığı konuşuldu.
Ünlü iş insanı Hakan Sabancı'nın, gönlünü bu kez oyuncu Aygün Aydın'a kaptırdığı iddia edildi. Çiçeği burnunda çiftin, 14 Şubat'ı Çeşme Alaçatı'da geçirdiği öne sürüldü.