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Aydın-İzmir kara yolunda ceset bulundu

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 1:06 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 1:06

Aydın’ın Germencik ilçesinde kara yolunda bir erkek cesedi bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Aydın-İzmir kara yolu Ömerbeyli Mahallesi kavşağı yakınlarında ceset  görenler durumu ilgililere bildirdi.
 
Olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede  cesedin 41 yaşındaki Yaşar Çetin'e ait olduğu belirlendi.
 
Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Aydın  Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Öte yandan olay yerinde bir otomobile ait kırık araç farı olduğu  belirlenmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
 
Ekipler çevredeki güvenlik kameraları doğrultusunda şüpheli E.D’yi  gözaltına aldı.

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Aydın Germencik kara yolu
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