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Aydın'da polis aracı ile şehir içi otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 21:46 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 21:46

Aydın'da sivil polis arabası ve şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ikisi polis 3 kişi yaralandı.


Zeybek Mahallesi'nde A.C'nin kullandığı 09 M 0507 plakalı şehir içi  yolcu otobüsü ile H.D. yönetimindeki 09 DM 893 plakalı hafif ticari sivil polis  aracı, Işıklı Bulvarı'nda çarpıştı.
 
Çarpışmanın etkisiyle otobüs, yol kenarındaki tarlaya girdi.
 
Kazada, A.C. ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları H.D. ve İ.G. yaralandı.
 
Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Uygulama  ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı  öğrenildi.
 
Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcıları Hakan Aytuğan ve Ümit Eyüpoğlu ile  Efeler İlçe Emniyet Müdürü Özkan Karıncalı kaza yerine gelerek bilgi aldı.
 

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