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Ayasofya'da namaz kılınacak mı? İşte Danıştay'ın Ayasofya kararı!

10 Temmuz 2020 Cuma - 16:13 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 16:20

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Peki, Ayasofya ibadete açılacak mı? Ayasofya'da namaz kılınacak mı? İşte Danıştay'ın Ayasofya kararı...


Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Peki, Ayasofya ibadete açılacak mı? Ayasofya'da namaz kılınacak mı? İşte Danıştay'ın Ayasofya kararı... 
 
 
AYASOFYA'DA İBADETİN YOLU AÇILDI!
 
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye  dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. 
 
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği,  Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının  iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.
 
Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları  dinledi.
 
Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını  verdi.
 
Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934  tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
 
Karar 30 gün içinde uygulanacak ve iki yöntemden biri uygulanacak. Takdir her iki formülde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olacak. Edinilen bilgiye göre birinci formül, Erdoğan’ın Ayasofya’yla ilgili bir kararname çıkarması yönünde olacak.
 
İkinci formüle göre ise, Erdoğan Danıştay kararını direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne uygulattırabilecek.
 
 
AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ
 
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya  için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli  Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.
 
Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu  kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya  Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret  ederek, davayı reddetmişti.
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı.  Dernek, 2016'da tekrar Danıştaya dava açmıştı.
 
Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise  2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için  ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan  hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi  bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.
 

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