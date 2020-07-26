26 Temmuz 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.202 0.14 EURO 7,9860 0.59
USD 6,8500 0.10 ALTIN 418,590 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ayasofya Camii bugün de ziyaretçi akınına uğradı

DHA |  26 Temmuz 2020 Pazar - 12:29 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 12:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla iki gün önce kılınan 'Cuma Namazı'nın ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılışının üçüncü gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.


İki gün önce kılınan 'Cuma Namazı'nın ardından  86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii, açıldığı günden beri yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. 24 saat ziyarete açık olan camiye bugün de, sabah saatlerinden itibaren yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi geldi. Ziyaretçilerin cep telefonu kameralarıyla görüntü çektiği görülürken, bazı vatandaşlar da namaz kıldı ve dua etti.
 
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Ayasofya Camii
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.