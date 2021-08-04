Avrupa otomobil satışları artışta!

Otomobil pazarı 2021 Haziran ayında 2020 Haziran ayına göre %13,3 arttı ve toplam 1.282.503 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Haziran ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1.131.895 adetti. AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2021 Ocak-Haziran döneminde %27,1 arttı. Otomobil pazarı 2021 Ocak-Haziran döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre %27,1 artış gösterdi ve toplam 6.486.351 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 5.101.738 adetti.

Türkiye 6. sırada



2021 Haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %52,4 artış ve 310.325 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı. 3 Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla %21,1 ile Slovenya, %16,3 ile Belçika ve %14,7 ile Fransa oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla %174,8 ile İrlanda, %123,2 ile İzlanda ve %78,2 ile Norveç oldu.