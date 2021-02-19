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Avrupa'da oto satışlarında 7. sıradayız!

19 Şubat 2021 Cuma - 15:55 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 15:55

AB otomobil pazarında 2021 Ocak ayında yüzde 25,7 daralma yaşandı.


Avrupa’da otomobil pazarı 2021 Ocak ayında 2020 Ocak ayına göre yüzde 25,7 azaldı. Toplam 842.835 adet otomobil satıldı. 2020 yılı Ocak ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1.134.898 adetti. 2021 Ocak ayında Türkiye’de otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 60,6 artış ve 35.358 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke olarak yer aldı. Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde en fazla düşüş sırasıyla yüzde 51,9 ile Romanya, 51,5 ile İspanya, 50,6 ile Slovakya’da görüldü. Geçen yılın Ocak ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 2,5 ile İsveç ve yüzde 7,7 ile Norveç oldu.

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