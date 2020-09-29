AVM'lerde yeni dönem! Artık daha güvenli....

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ KRİTERLERİNDEN BAZILARI ŞÖYLE:

Merkezi havalandırma sistemlerinde içeriden alınan havanın tekrar dolaşıma verilmesi yerine dış havanın emilerek şartlandırılması yöntemi tercih edilmeli.

Mescide girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da çıkarılmamalı, seccadelerin, Kur'anı Kerimler dahil tüm kitaplar ve tespihler kişiye özel olmalı, tek kullanımlık seccadeler kullanılmalı.

Yemek katı, hizmet alanları, asansör girişleri gibi alanlarda antiseptik madde yer almalı.

Ortak kullanılan telsiz/ telefon gibi malzemelerin vardiya değişimlerinde, teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmeli.

Danışma personeli, mümkünse kronik hastalığı olmayan kişilerden seçilmeli, pandemi konusunda bilgilendirilmeli.

Personelin ve işletmede 24 saatten daha fazla kalan müşterilerin ateşleri günlük olarak takip edilmeli

Temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol edilmeli.

Su sebilleri kaldırılmalı, kahve makinesi ve otomatlar mümkünse kullanılmamalı.

Fiziki mesafenin azalabileceği mesafenin korunması için zemin çizgileri ve uyarı işaretleri olmalı.

Güvenilir AVM sertifikası ziyaret oranlarını artıracak.

Kitaplar, broşürler ve dergiler dahil olmak üzere gerekli olmayan tüm eşyalar lobi/bekleme alanlarından, diğer ortak kullanılan alan ve salonlardan çıkarılmalı.

Tuz, karabiber, sos, şeker, kürdan gibi tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kağıt cepli paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunulmalı. (Sabah)