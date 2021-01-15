Avcılar'da usulüne uygun binalar tüm katları ile yenilenebilecek. İmar Plan Notu Değişikliği İBB Meclisi Ocak Ayı 2. Oturumu'nda ele alındı. Meclisin dünkü toplantısında oy birliği ile alınan kararla daha önce kooperatiflere tanınan çok katlı binalara kentsel dönüşüm kapsamında yenilenme izni verilmesini ön gören hak diğer binalara da tanındı. Böylece daha önce yapılan ve imar ruhsatı alan 4 katın üzerindeki kooperatifler tarafından yapılanların dışındaki 'Usulüne uygun' olarak ruhsat izni alan tüm binaların da kentsel dönüşüm için başvurmalarına olarak sağlandı.

AVCILAR’A BİR MÜJDE DAHA; HAK KAYBI ORTADAN KALKTI, BİNALAR YENİLENİYOR Düzenleme ile ilgili konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Bu yeni plan notu değişikliği ile Avcılarımızda, usulüne uygun yapılmış binaların tüm katları ile yenilenebilmesinin yolu açıldı. Bunu daha önce kooperatif binaları ve birçok bina için yapmıştık. Alamadığımız binalar vardı. O binalar için de Avcılarımıza müjdeyi vermiş olmanın haklı gururunu yaşıyorum” dedi.