Avara kasnak ne demek? Avara kasnak nedir, TDK'ya göre anlamı!

Avara kasnak nedir, ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda kullandığı "avara kasnak" ifadesi vatandaşlar tarafından merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma sırasında "avara kasnak" ifadesini kullandı. Söz konusu ifadeden sonra avara kasnak nedir, ne demek? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Avara kasnak anlamı..

AVARA KASNAK NEDİR, NE DEMEK?

Bir kayış tarafından çevrilen, tahrik eden ve tahrik edilen kasnaklar içinde güç aktarmayan, kayışın gerginliğini sağlayan kasnaktır.

Amacı sürtünme kuvvetini artırarak daha fazla güç artırılmasını sağlamak olan mekanizmanın ana parçasıdır. Zaman zaman "avare kasnak" olarak da kullanılır.

Günlük dilde monoton, kendini tekrar eden, tatsız işler ve sözler için kullanılır.