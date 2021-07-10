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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Büyükelçi Erdoğan Kök merkeze alındı...

AA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 8:48 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 8:53

Suudi Arabistan Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök merkeze alındı, yerine Fatih Ulusoy atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol görevinden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci görevinden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin görevinden alındı.


 Bazı bakanlık, kurum ve büyükelçilikler ile Demiroğlu  Bilim Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara  göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet  Yılmaz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Selami Bilgin atandı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş  müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları  Ebru Şen, Gül Demir, İsa Adalet Önal, Nurhan Arık Aşci, Sami Sayın ve Serhat  Taşdelen getirildi.
 
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü  Mustafa Özderyol görevinden alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık  bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Ayfer Özdemir Tefon, Hizmet Sunumu Genel Müdür  Yardımcılığına Zeki Özdemir atandı.
 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik  İl Müdürlüğüne, Emin Oral Bülbüloğlu getirildi.
 Suudi Arabistan Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi  Erdoğan Kök merkeze alındı, yerine Fatih Ulusoy atandı.
 Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet  Demirok getirildi.  Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu  üyeliklerine, Erkan Özoral ve Tanju Bilgiç atandı.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Enerji Verimliliği  ve Çevre Dairesi Başkanlığına, Abdullah Buğrahan Karaveli getirildi.
 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan  Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kerim Taşkıran atandı.
 Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel  Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Fatih Öztürk getirildi.  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür  Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uygun görevlerinden alındı.  Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu  Üyeliğine, Mehmet Ferruh Akalın atandı.
 
 Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar  Genel Müdür Yardımcılığına, Elif Uzun Sümercan getirildi.
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa  Ekinci görevinden alındı, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan Doğanay,  Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir Zoroğlu, Uşak İl Kültür ve  Turizm Müdürlüğüne Sabri Ceylan atandı.
 
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Çorum İl Milli Eğitim  Müdürlüğüne, Abdullah Kodek getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Bölgeleri Genel  Müdürlüğüne Fatih Turan, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür  Yardımcılığına Hülya Öztoprak Yılmaz, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına  Ahmet İmamoğlu atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan 2. Bölge Müdürlüğüne Adil  Şencan, 3. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet Çiçek, 8. Bölge Müdürlüğüne Gültekin  Aksan, 10. Bölge Müdürlüğüne Orhan Çatalçam, 11. Bölge Müdürlüğüne Halim Özdemir,  15. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Çörtük getirildi.
 
 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin  görevinden alındı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu  üyeliklerine, Hikmet Ayar ile Zeki Karaoğlu atandı.   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel  Müdürü Erdem Direkler görevden alındı, yerine Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı  Burak Aykan getirildi.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Altyapı Yatırımları  Genel Müdür Yardımcılığına Enver Mamur, Denizcilik Genel Müdür yardımcılıklarına  Yılmaz Taşçı ve Mustafa Çankaya, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür  yardımcılıklarına Feriha Mert, Haydar Ufuk Kale ile Murat Korçak atandı.  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde  açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail Çağlar getirildi.
 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Çavlan Çiftçi  atandı.
 
 

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