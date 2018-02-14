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Atak Helikopteri terör mevzilerine ateş püskürttü

İHA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 9:48 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 9:48

Yerli yapım T-129 Atak Helikopteri, Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedeflerine ateş püskürttü.


Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD/YPG terör örgütünün mevzileri yoğun ateş altına alınıyor. Çatışmaların devam ettiği Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedefleri yerli yapım T-129 Atak Helikopterleri tarafından vuruldu. Dağın çevresi ve yakınındaki köylerde bulunan terör hedefleri T-129 Atak Helikopterleri tarafından bir bir imha edildi. Yoğun ateş altına alınan dağda çok sayıda teröristin öldürüldüğü, geriye kalanların ise iç kesimlere doğru kaçtıkları belirtildi.
 

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