Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD/YPG terör örgütünün mevzileri yoğun ateş altına alınıyor. Çatışmaların devam ettiği Küçük Darmık Dağı'ndaki terör hedefleri yerli yapım T-129 Atak Helikopterleri tarafından vuruldu. Dağın çevresi ve yakınındaki köylerde bulunan terör hedefleri T-129 Atak Helikopterleri tarafından bir bir imha edildi. Yoğun ateş altına alınan dağda çok sayıda teröristin öldürüldüğü, geriye kalanların ise iç kesimlere doğru kaçtıkları belirtildi.
Atak Helikopteri terör mevzilerine ateş püskürttü
İHA | 14 Şubat 2018 Çarşamba - 9:48 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 9:48