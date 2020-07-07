Ata tohumları aracısız halka ulaşıyor

Aydın'da tarım arazilerini vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için üretim alanlarına çevrildi.Ata Tohumu projesinden elde edilen fideleri toprakla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB), iyi tarım

uygulaması yaptığı sebzelerin hasadına geçti. Belediyenin ziraat mühendislerinin kontrolünde, doğal ve sağlıklı Ata Tohumlarından elde edilen Yenipazar tatlı biber, Bozdoğan acı biber, Aydın karası patlıcan ve Koçarlı pembe domatesleri hasat edilmeye başlandı.

Hasat dönemi boyunca tonlarca ürün toplanarak İzmir ve Aydın'da 13 mağazası bulunan Halk Ege Et marketlerinin raflarından aracısız olarak vatandaşların sofralarına ulaşacak.Başkan Özlem Çerçioğlu, “Emeğin karşılığını, halka sağlıklı ürünler ulaştırarak alıyoruz” Belediyenin kendi arazilerinde yaptığı iyi tarım uygulaması ile hem Ata Tohumu projesinin sürdürülebilirliğini sağladıklarına hem de vatandaşlara sağlıklı ve doğal ürünler ulaştırdıklarına dikkat çeken Çerçioğlu, “Tarıma verilen emek, toprağa bırakılan tohum gibidir. Emek verdikçe, baktıkça ve geliştirdikçe ürün alırsınız. Biz de Ata Tohumu projesine verdiğimiz emeğin karşılığını, halka sağlıklı ürünler ulaştırarak alıyoruz. Hemşerilerimiz de buürünlerden alacakları tohumları kendi topraklarına ekip doğal ürünler elde edebilir.Öncelikle üreticinin üretim maliyetlerini, düşürmek için yerele ve sürdürülebilir projelere geçiş yapılması gerekiyor.