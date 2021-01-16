ATA AÖF online final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavları sona erdi!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları tamamladı. Online olarak gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavları sonuçları hakkındaki araştırmalar da gündeme geldi. 04 - 15 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan Atatürk Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Online Final sınavı sona erince, Atatürk Üniversitesi tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. ATA AÖF sınav sonuçları detayları…

ATA AÖF sınav sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesine çevrildi. 4 Ocak'ta başlayan ve 15 Ocak'ta sona eren ATA AÖF sınav sonuçları üniversitenin obs.atauni.edu.tr internet adresinden öğrenci şifresi ile öğrenilecek. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Vize sınavları geçtiğimiz sene 11 Aralık'ta tamamlanmış ve sınav sonuçları fakülte başkanlığı tarafından 10 gün sonra açıklanmıştı. ATA AÖF final sınav sonuçlarının da en geç 10 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 yılında 11 Aralık'ta tamamlanan vize sınavları 22 Aralık’ta ilan edilmişti. Bu bilgi göz önüne alındığında ATA AÖF final sınavı sonuçlarının da 26 Ocak 2021'de açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları nasıl hesaplanacak ve değerlendirilecek?

Üniversiteden yapılan açıklamada, ” Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.” ifadeleri kullanıldı.