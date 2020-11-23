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Aslıhan Karalar tüm bakışları üzerinde topladı!

Aslıhan Karalar tüm bakışları üzerinde topladı! Aslıhan Karalar, elindeki telefonu düşürüp ekran koruyucuyu kırınca soluğu Nişantaşı'nda aldı.
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