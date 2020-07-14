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Aslıhan Karalar'ın Çeşme tatili

Aslıhan Karalar'ın Çeşme tatili
'Kuruluş Osman' dizisinin Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar, önceki gün Dalyan The Beach Of Momo'da görüntülendi.
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