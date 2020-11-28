Aslı Gökyokuş müjdeyi verdi

Aslı Gökyokuş, sessizliğini yeni albümü ‘Dünya’ ile bozdu. Şarkıcı, dinleyicisinin uzun süredir bulamadığı ‘Söylediğim Şarkılarda Saklı’ albümü ile ilgili müjdeyi de eşiyle (Erdal Yıldırım) 11’inci evlilik yıl dönümünde sosyal medya hesabından verdi. Çalışmanın haklarını geri alan Gökyokuş, önümüzdeki günlerde dijital platformlarda yayınlamaya hazırlanıyor.