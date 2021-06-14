Aşkın Tarifi 2. bölüm fragmanı yayında!
14 Haziran 2021 Pazartesi - 13:05 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 13:05
Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor. Kendini sürekli Fırat'ı düşünürken bulan Naz, farkında olmadan onun etkisi altına giriyor. İkili arasındaki bu yakınlaşma, çevrelerinde nasıl karşılanacak?
Aşkın Tarifi 2. bölüm 3.fragmanı yayında. Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor. Kendini sürekli Fırat'ı düşünürken bulan Naz, farkında olmadan onun etkisi altına giriyor. İkili arasındaki bu yakınlaşma, çevrelerinde nasıl karşılanacak?
Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D
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