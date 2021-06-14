14 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.462 0.10 EURO 10,1390 -0.24
USD 8,3630 -0.37 ALTIN 498,510 -1.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aşkın Tarifi 2. bölüm fragmanı yayında!

14 Haziran 2021 Pazartesi - 13:05 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 13:05

Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor. Kendini sürekli Fırat'ı düşünürken bulan Naz, farkında olmadan onun etkisi altına giriyor. İkili arasındaki bu yakınlaşma, çevrelerinde nasıl karşılanacak?


Aşkın Tarifi 2. bölüm 3.fragmanı yayında. Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor. Kendini sürekli Fırat'ı düşünürken bulan Naz, farkında olmadan onun etkisi altına giriyor. İkili arasındaki bu yakınlaşma, çevrelerinde nasıl karşılanacak?
 

Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

ETİKETLER

aşkın tarifi kanal d yayın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.