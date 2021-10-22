Askerlik yerleri açıklandı mı, er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım askerlik yerleri belli oldu mu? TC kimlik no ile askerlik sorgulama!

Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021, askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları tarihi sonrası gözler bugüne çevrildi. Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları sık sık MSB sayfasını kontrol ediliyor, arama motorları üzerinden “Askerlik yerleri açıklandı mı, askerlik yerleri belli oldu mu” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım askerlik yerleri belli oldu mu? İşte askerlik sorgulama ekranı…

Askerlik yerleri açıklandı mı, er sınıflandırma sonucu ne zaman açıklanacak 2021? Kasım celp dönemi için gözler bugüne çevrilmişti. MSB merak edilen duyuruyu yaptı. Adaylar e-Devlet ekranı üzerinden askerlik yerlerini sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, Kasım askerlik yerleri belli oldu mu? TC kimlik no ile askerlik sorgulama!

ER SINIFLANDIRMA SONUCU AÇIKLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı, Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay adayları ile Erbaş/ Erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.