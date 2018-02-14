15 Şubat 2018 Perşembe
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.455 -0.91 EURO 4,7080 -0.07
USD 3,7800 0.03 ALTIN 164,560 1.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Askeri öğrenci sınavına başvurular yarın sona eriyor

14 Şubat 2018 Çarşamba - 16:32 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 20:48

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara, Deniz ve Hava harp okulları ile Kara Astsubay, Deniz Astsubay, Hava Astsubay ve Bando Astsubay meslek yüksekokuluna gitmek isteyen öğrenciler ÖSYM'nin 18 Mart'ta yapacağı sınava girecek


Milli Savunma Üniversitesi'nin ÖSYM tarafından  yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına müracaat yarın sona eriyor. 
 
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi'ne  bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek  Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu  ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alımı için sınav yapılacak.
 
Milli Savunma Üniversitesi, Türk ordusunda saygın bir gelecek  fırsatına sahip olup, geleceğin komutanı olmak isteyenlere ÖSYM'nin 18 Mart  2018'de yapacağı sınava girmeleri için çağrı yaptı.
 
Türk ordusunda pilot, kaptan veya özel kuvvetlerde görev yapmak  isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme  sınavına girmek için yarın akşama kadar müracaat edebilecek.
 
ÖSYM tarafından yapılacak sınav üniversiteye giriş birinci basamak  sınavına benzer olacak. Harp okullarına müracaat için 20, Astsubay Meslek  Yüksekokullarına müracaat için 21 yaşını geçmemek ve 2016, 2017 mezunu veya  2018'de okulunu bitirmek gerekiyor.
 
  

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.