13 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.399 3.13 EURO 7,8040 0.55
USD 6,8630 0.03 ALTIN 399,430 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Askeri birlikteki vakalar hakkında MSB'den açıklama

DHA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 20:47 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 20:47

Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan bazı askerlerde Covid-19 tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıkladı.


Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Covid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
 
Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.
 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  "58’nci P.Eğt.A.K.lığı/Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde COVID-19 vakası tespit edilmiş, söz konusu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler 12 Temmuz 2020 tarihinde KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER

Burdur Valiliği Covid-19 pozitif
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.