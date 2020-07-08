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Aşk iddialarına yanıt verdi!

Aşk iddialarına yanıt verdi! Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir yardımcısı Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığına dair iddialarla gündemde.Tatlıses bu iddialara Youtube üzerinden yanıt verdi.
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