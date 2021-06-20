Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut yıllar sonra açıkladı!

Tüm zamanların en sevilen dizisi “Aşk-ı Memnu”nun ilk bölümü 2008 yılında Kanal D’de yayınlandı. Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan dizi, sadece iki sezon ekranda kaldı. 2010 yılındaki finaliyse Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ikinci yapımı oldu. Dizi onlarca ülkeye ihraç edildi ve tekrarları hâlâ seyircisini ekrana çekmeyi başarıyor.