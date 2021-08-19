Aşı olmayan öğrenciler üniversiteye girebilir mi? YÖK, üniversitelerin açılış tarihini açıkladı! Üniversite öğrencileri için aşı zorunlu mu?

Aşı olmayan öğrenciler üniversiteye gidebilecek mi? YÖK tarafından yeni eğitim öğretimin yüz yüze gerçekleşeceği açıklandı. YÖK’ün açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri, ''Üniversiteler ne zaman açılacak, sorusuna yanıt ararken “Aşı olmayan öğrenciler üniversiteye girebilir mi, üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu, sorularını sormaya başladı.

Aşı çalışmaları hızlanırken vaka sayıları 20 bin sınırına ulaştı. Aşı olmayan 22 milyon kişi olduğu belirtilirken YÖK’ün, üniversitelerin açılış tarihini açıklaması öğrencilerin aşı hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Peki, Aşı olmayan öğrenciler üniversiteye girebilir mi? Üniversite öğrencileri için aşı zorunlu mu?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversiteler 13 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime geçerek açılacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile öğrencilerin 13 Eylül kadar aşılanmalarını beklediğini belirtti.

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYE GİREBİLECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda üniversitelerde güvenli ve sağlıklı bir eğitim yapılması için akademik personel idari çalışanlar ve örgün eğitim görecek olan öğrencilerin 13 Eylül tarihine kadar aşılanmaları gerektiği belirtildi.

YÖK’ün yüz yüze eğitim kararının ardından üniversiteler öğrencilere aşı çağrısında bulunuldu.

Kadir Has Üniversitesi yaptığı çağrıda yüz yüze eğitime geçeceklerini duyurdu. Duyuru metninde öğrencilerine iki doz aşı olmalarının zorunlu olduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi, okul girişinde QR kod sistemiyle öğrencilerin 2 doz aşı olup olmadıklarını kontrol edeceklerini vurguladı. Üniversite yönetimi, ''İki doz aşısı olmayan hiç kimsenin üniversite kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz'' dedi.

Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi de yüz yüze eğitime geçebilmek için öğrencilerinden aşı olmalarını beklediklerini söyledi.

Fahrettin Koca, 18 Ağustos Bilim Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada okulların güvenli bir şekilde açılması ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçebilmesi için çalışma rehberi hazırladıklarını söyledi. Fahrettin Koca hazırladıkları rehberi YÖK ile ortak bir şekilde uygulayacaklarını vurguladı.