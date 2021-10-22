Asal sevk başvurusu nedir, nasıl yapılır? Asal sevk başvurusu sorgulama (sevk başlangıç tarihi öğrenme)

Asal sevk başvurusu nedir, nasıl yapılır 2021? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Kasım Celp döneminde silah altına alınacak olan ve tecilini bozduran binlerce genci ilgilendiren askerlik yerleri ile ilgili merak edilen duyuruyu yaptı. Peki, Asal sevk başvurusu nedir?

MSB tarafından açıklanan celp tarihleri ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlüleri kapsıyor. Askerlik yerleri açıklanan Yedek Subay/Astsubay adayları ve Erbaş/Er 1’inci Grupta yer alan yükümlüler 25-26 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olacak. Erbaş/Er 2’inci grupta yer alan adaylar 22-23 Kasım tarihleri arasında Erbaş/Er 3’üncü grupta yer alan yükümlüler ise 20-21 Aralık tarihleri arasında Kovid-19 formunu doldurup yönlendirildikleri sağlık kuruluşunda Kovid testi yaptıracaklar. Test sonucu negatif çıkan adaylar aynı gün içerisinde sevk belgelerini e-Devlet üzerinden aynı gün içerisinde alabilecek.

ASAL SEVK BAŞVURUSU NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor.

ASAL sevk başvurusu ekranı aracılığıyla asker adayları gideceği birlikleri kolayca öğrenerek, sevk için gerekli evraklarının çıktılarını alabileceklerdir. Bunun için E-Devlet üzerinden;

1. Hizmet Seçimi2. Er Sınıflandırma Sonucu

3. Sevk Bilgilendirmesi

4. Sevk Kişisel Bilgiler

5. Sevk Başvuru Bilgilendirme

6. Sevk Belgesi

adımları izlenecektir.

ASAL SEVK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız; yoklama sırasında tespit edilen eğitim durumu, sağlık, meslek vb. nitelikleriniz ve kuvvetlerin ihtiyacı esas alınarak bilgisayar ortamında şifreli/kodlu kayıtlarla ve 7 kişilik heyet huzurunda tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan veya

yapılacak olan söylentilere inanmayınız.

b. Eğitim birliğinize Kabul ve Toplanma Merkezi vasıtasıyla gidecekseniz askerlik şubesi başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz.

c. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ile yiyecek bedeli adınıza PTT’ye yatırılacaktır. Pttkart’ınızı aktif hale getirmenizi müteakip Pttmatik'ten veya nüfus cüzdanınızla birlikte PTT işyerlerinden adınıza yatırılan paranızı alabilirsiniz. ç. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Resmi makamlarca veya ailelerce düzenlenen uğurlama törenleri dışındaki Siyasi parti, dernek, sendika, vakıf, vb. kuruluş ve oluşumların toplantılarına katılmanızın suç teşkil edebileceğini biliniz.

d. Eğitim merkezine katılmak için yola çıkarken; sevk evrakınızı yanınıza alınız. Ayrıca nüfus cüzdanı, varsa sürücü belgenizi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız.

e. Sevk belgesini memlekette unuttuğunuz veya kaybettiğiniz taktirde bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk belgenizi yeniden almanız gerekmektedir.

f. Muhtaç durumda varsa eş ve çocuklarınız ile anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş ve çocuklarınız ile anne ve babanızın; bu imkândan faydalanabilmesi için, ikamet ettiği il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar il/ilçe

müdürlükleri ile valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir. Eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikâh şartı bulunmaktadır

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

SEVK BAŞLANGIÇ TARİHİ ÖĞRENME