"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov İstanbul’un Fethi’nin 567. yılı kutlamalarına özel olarak Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ile birlikte Ceddin Deden ve Fetih Marşı’nı seslendirdi. Peki, Arslanbek Sultanbekov kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Arslanbek Sultanbekov hakkında merak edilenler...

"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, İstanbul ’un Fethi’nin 567. yılı kutlamalarına özel olarak Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği eşliğinde Ceddin Deden ve Fetih Marşı’nı seslendirdi. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamaları kapsamında gündeme gelen Arslanbek Sultanbekov pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Peki, Arslanbek Sultanbekov kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Arslanbek Sultanbekov'un biyografisi...

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov ilk kez bu güne özel birlikte mehter marşı söyleyecek. Pek çok kişi de Arslanbek Sultanbekov kimdir? Arslanbek Sultanbekov kaç yaşında ve nereli? sorularını aratıyor. İşte Arslanbek Sultanbekov hakkında merak edilenler...

İŞTE ARSLANBEK SULTANBEKOV'UN VİDEOSU

ARSLANBEK SULTANBEKOV KİMDİR?

Arslanbek Sultanbekov 23 Nisan 1965'te doğdu. Eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde bulunan Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti Erkin-Halk kasabasında büyüdü. Nogay Marşı (Dombra Türküsü) ile Türk dünyasında adını duyurdu. Nogay Türk'ü halk müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov, 1985 yılında müzik okulundan klasik gitar ihtisasını alarak mezun oldu.

1989 yılında Nogay müzik grubunu oluşturarak Nogay Keşeler (Nogay Geceler) adında ilk CD'sini çıkardı. Aynı yılda Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde düzenlenen Bardov Festivali'nde birinciliği elde etti. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Milli Sanatçısı ve 1994 yılında "Cumhuriyetin En Güzel Sesi" unvanını aldı. Orta asırlarda yaşamış Nogay şairlerle ilgili çalışmalar yürüterek Şalkiyiz Tilenşi Ulı, Asan Kaygılı, Kaztuvgan Süyüniş Ulı ve Dosmambet Azavlı gibi şairlerin beyitlerine besteler yaptı. 1997 yılında St. Peterburg'da "Nogay El" adlı ikinci CD'sini çıkardı. Bu CD'nin aranjmanını Ali Bey Asakayev yaptı. Yine 1997 yılında Moskova ’da düzenlenen Türk Halkları Festivaline katıldı. Aslanbek’in şarkısı “Festival Şarkısı” namını kazandı.

2004 yılından bu yana Kazakistan 'ın başkenti Nur-Sultan'da yaşayan Arslanbek Sultanbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Orkestrasında görev aldı. 2005 yılında, II. Dunya Savaşının bitmesinin 60. yıldönümü nedeni ile yapılan 'vatansever şarkıları beste yarışmasında' iki ödül kazandı. 2008 yılında Kazakistan’da “Aşşı Su” (Acı Su) isimli cd’sini çıkardı. Evli, bir oğlu ve müzikle ilgilenen bir kızı vardır.

ARSLANBEK SULTANBEKOV ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Nogay Keşeler (1992) (Nogay Geceler)

Nogay El (1998)

01. Akshaluvkara

02. Aviriydi yuregim

04. Arimas argimak

05. Biy Temir

06. Dombra

07. Kayda

08. Tulpar kaydan tabarsın

09. Nogay El

Aşşı Su (2008) (acı su)

O tam nesajaleyu?

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