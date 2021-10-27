İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal, Arsenal Token için Socios ile anlaşmış, taraftar parasının üretilmesi için harekete geçmişti. Yatırımcıların gözü Arsenal Fan Token'ın listeleneceği tarihteydi. Açıklama geldi. Peki, Arsenal Token satışa çıktı mı? Arsenal Token ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal 'ın taraftar parası Arsenal Fan Token için gözler kripto para borsalarındaydı. Socios ile anlaşan Arsenal, taraftar parası Arsenal Token için bugün yatırımcının karşısına çıktı.

ARSENAL TOKEN LİSTELENDİ Mİ?

Paribu'da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri başladı. Arsenal Fan Token kripto para borsasında listelenmeye başlandı.

Paribu resmi twitter hesabından Arsenal Fan Token hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, Arsenal Token'ın 27 Ekim 14:00'te listeleneceği duyuruldu.

Açıklama şu şekilde,

"Paribu'da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri başladı. Alış satış işlemlerinizi ise bugün 14.00 itibariyle gerçekleştirebilirsiniz."

Diğer takımların listelenme tarihleri ise şöyle:

Aston Villa (AFC token) – 26 Ekim 14:00

Everton (EFC token) – 28 Ekim 14:00

ARSENAL FAN TOKEN (AFC) NEDİR?

AFC Token, İngiltere futbol liginde yer alan kulüplerden olan Arsenal'in yeni çıkardığı kripto para birimidir. Fan token olan Arsenal Fan Token, Socias.com üzerinde kullanılabilecek. AFC Token satışında toplam arz adedi 2 milyon adet olarak belirlendi.

Arsenal taraftarları AFC Token sahibi olarak, oy kullanma hakkı elde edebilecekler. AFC Token, Arsenal kulübünün yönetiminin verdiği bazı kararlara katkı sağlamak amacıyla oy kullanmanın mümkün hale geldiği bir projedir. Socias üzerinden yapılan ilk satışta ise maksimum satın alım adedi 500 olarak belirlendi.