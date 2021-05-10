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Arsa ve arazi sahipleri köşeyi döndü! Yüzde 59 arttı
Buralarda arsa ve arazi sahibi olanlara güzel haber! Değeri yüzde 59 oranından yükseldi. Pandemi süreciyle beraber konut yatırımlarının yanı sıra arazi ve arsalara da talep arttı. Bu durum da arsa ve arazi fiyatlarını etkiledi. Türkiye genelinde son 1 yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları ise yüzde 24 artış gösterdi. Endeksa verilerine göre ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu. (Liste arsa değişim oranlarına göre sıralanmıştır.