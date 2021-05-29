Yangın, saat 18.00 sıralarında Ömerli Mahallesi Efekan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir kumaş fabrikasında çıktı. Fabrikanın birinci ve ikinci katında dumanların yükseldiğini görenlein ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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Arnavutköy'de fabrika yangını
Vedat BAYRAKTAR- Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA) | 29 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:27 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 19:27