Arka Sokaklar zirvede!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar” cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 572. bölümü tüm kişilerde 8.54 reyting 17.55 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.
Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...
Arka Sokaklar 573. Bölüm Fragmanı
Ekip -özellikle de Mesut- Selin'in bıçaklandığını duyduktan sonra üzüntü dolu bir şaşkınlık yaşar. Mesut, çok öfkelidir. Yalnız başına göreve gitmesine kızgındır. Ekip arkadaşlarına çatan Mesut, sevdiği kadının yaşadıkları karşısında büyük acı çekmektedir. Bu sırada Selin, çağırılan ambulansla hastaneye doğru gitmektedir. Paramedikler ellerinden geleni yaparlar; fakat Selin, çok kan kaybetmiştir. Gözleri kapanan Selin, ölümle yaşam arasındaki ince çizgidedir.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!