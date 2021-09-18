Arka Sokaklar 596. Bölüm Fragmanı

Hüsnü ve Esra sonunda evlilik için hazırlıklara başlamışlardır. Hüsnü düğün hazırlıkları için uğraşırken nikah masasında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır.

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