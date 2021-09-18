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Arka Sokaklar 596. Bölüm Fragmanı

18 Eylül 2021 Cumartesi - 15:17 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 15:17

Arka Sokaklar 596. Bölüm Fragmanı yayında! Hüsnü ve Esra evleniyor!


Hüsnü ve Esra sonunda evlilik için hazırlıklara başlamışlardır. Hüsnü düğün hazırlıkları için uğraşırken nikah masasında hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşır.
 
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
 

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Arka Sokaklar Arka Sokaklar 596. Bölüm Arka Sokaklar 596. Bölüm Fragmanı
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