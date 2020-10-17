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Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanı yayında! Tunç öldü mü?

17 Ekim 2020 Cumartesi - 13:55 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 13:55

Kanal D'de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin 562. bölüm fragmanı yayınlandı. Özcan'ın elindeki Tunç öldü mü?


Arka Sokaklar 562. bölüm fragmanı yayında. Özcan'ın elindeki Tunç yaşıyor mu?
 
Özcan, Mesut'tan almak istediği intikamı oğlu ile halletmek ister. Bu yüzden kara planını harekete geçirir. Tunç'un koğuşundan aradığı Mesut, oğlunu kurtarabilmek için hızlı hareket eder. Cezaevine ulaştığında gördüğü manzara kendisini yıkar. Oğlu ölümle pençeleşmektedir. Tunç hemen hastaneye kaldırılır. Mesut'un tek dileği vardır; o da, oğlu Tunç'un yaşamasıdır. Özcan ikinci plandadır. Tunç yaşayacak mı? Özcan, Mesut'tan intikamını alabildi mi? Mesut-Özcan arasındaki zıtlaşma nasıl bitecek?
 
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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