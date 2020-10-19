Arka Sokaklar 562. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Özcan, Tunç'u kullanarak Mesut'u içeriden kullanmak ister. Büyük bir uyuşturucu sevkiyatı öncesi Mesut'u kullanması onun için elzem bir durumdur. Ekip, bu sevkiyatı zamanında öğrenir; fakat, operasyon zamanı adamları ellerinden kaçırır. Ekip, yakaladıkları adamı sorguladıklarında bir polisten yardım aldıklarını söyler. Bu kişi içlerinden birisi mi, yoksa operasyona katılan diğer polislerden mi? Bilemedikleri durum karşısında şaşkındırlar.

Köstebek Mesut mu? Yoksa, adamın para teklif ettiği Cemal mi? Bu arada Mesut, Tunç'u Özcan'ın elinden sağ salim kurtarabilecek mi?