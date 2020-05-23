Ramazan Bayramı corona virüsü önlemleri nedeniyle bu yıl sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde kutlanıyor. İçişleri Bakanlığı bayram ziyaretlerini engellemek için 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uyguladı. 4 günlük sokağa çıkma yasağından bazı kişiler ve işyerleri muaf tutuldu. Vatandaşlar da nerelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Arefe günü fırınlar açık mı? 23 Mayıs fırınlar açık mı?

4 günlük sokağa çıkma yasağının arefe günü ve bayrama denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar fırınların açık olup olmadığını merak ediliyor. Kabinine toplantısı sonrası bayramda corona virüsü yayılma riskinin önüne geçebilmek için ilan edilen sokağa çıkma yasağı 23 Mayıs’ta başladı, 26 Mayıs’a gece yarısına kadar devam edecek. Arefe günü fırınlar açık mı? 23 Mayıs fırınlar açık mı?

AREFE GÜNÜ FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MUAF OLANLAR

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,