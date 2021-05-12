Arefe günü duası, yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü 1000 ihlas okumanın dinimizde fazileti ve arefe günü okunacak dua, sure ve zikirler…

Arefe günü duası, 1000 İhlas suresi okumanın faziletleri merak ediliyor. Arife günü idrak edilirken, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler Arefe günü okunacak dualar ile yapılacak ibadetler hakkında yaptıkları araştırmaları yoğunlaştırdı. Peki Arefe günü okunacak dualar nedir, Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü okunacak dua, sure ve zikirler…

Arefe Günü okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? Müslüman alemi bayram heyecanı yaşarken, son iftarlarını bugün açacak. Ramazan ayı sona eriyor. Ramazan’ın son gününü de dualarla, namazlarla geçirmek isteyenler için arefe günü okunacak dua, sure ve zikirleri bir araya getirdik. İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve arefe günü duaları…

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ VE İHLAS SURESİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."