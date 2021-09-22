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Arda Yurtseven öldü mü, Yurtseven bulundu mu? Kartal’da kaybolan Arda Yurtseven ile ilgili flaş gelişme!

22 Eylül 2021 Çarşamba - 14:02 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 14:02

Arda Yurtseven öldü mü, Arda Yurtseven bulundu mu? İstanbul Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.


Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı. Peki, Arda Yurtseven öldü mü, Arda Yurtseven öldü bulundu mu?

Arda Yurtseven öldü mü?

AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

 

 

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