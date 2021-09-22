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Arda Yurtseven öldü mü, Yurtseven bulundu mu? Kartal’da kaybolan Arda Yurtseven ile ilgili flaş gelişme!

Arda Yurtseven öldü mü, Yurtseven bulundu mu? Kartal’da kaybolan Arda Yurtseven ile ilgili flaş gelişme!