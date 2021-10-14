Arda ile Omuz Omuza 99. bölüm fragmanı yayında!

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Arda Türkmen, Baht Oyunu'nun komik ve güzel oyuncusu Cemre Baysel'i konuk ediyor. Cemre Baysel, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Napoliten Soslu Krep Lazanya" yapmaya çalışacak.
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!