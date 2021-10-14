Arda ile Omuz Omuza 99. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu güzel oyuncu Cemre Baysel, tarifi dinleyerek "Napoliten Soslu Krep Lazanya" yapmaya çalışacak.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, Baht Oyunu'nun komik ve güzel oyuncusu Cemre Baysel'i konuk ediyor. Cemre Baysel, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Napoliten Soslu Krep Lazanya" yapmaya çalışacak.