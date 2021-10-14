14 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.415 0.12 EURO 10,6780 1.27
USD 9,1840 1.17 ALTIN 530,050 1.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arda ile Omuz Omuza 99. bölüm fragmanı yayında!

14 Ekim 2021 Perşembe - 12:59 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 12:59

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu güzel oyuncu Cemre Baysel, tarifi dinleyerek "Napoliten Soslu Krep Lazanya" yapmaya çalışacak.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Arda Türkmen, Baht Oyunu'nun komik ve güzel oyuncusu Cemre Baysel'i konuk ediyor. Cemre Baysel, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Napoliten Soslu Krep Lazanya" yapmaya çalışacak.
 
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!

ETİKETLER

arda ile omuz omuza fragman cemre baysel
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.