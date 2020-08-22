Arap dünyasından çarpıcı değerlendirmeler: 'Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok'

AA muhabirine konuşan Tahravi, Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz miktarının az olmadığını bilakis diğer ülkeleri korkutacak boyutta olduğunu belirtti.

Keşfin, Türkiye'nin gücünü artıracağını ve onu büyük enerji devlerinin grubuna dahil edeceğini kaydeden Tahravi, "Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfi, onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor. Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğu günü bayram ilan ederdim." ifadelerini kullandı.

Tahravi, Türkiye'nin enerji alanında ileride daha büyük keşifler yapacağı öngörüsünde bulundu.

ARAP DÜNYASINDAN TÜRKİYE'YE DOĞAL GAZ KEŞFİ TEBRİĞİ

Sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin doğal gaz keşfini kutlayan Arap dünyasının önde gelen gazeteci, yazar ve fikir insanları memnuniyetini dile getirdi.

Katarlı yazar Cabir el-Harami Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş ülke Türkiye'nin başarısından memnun olduğum kadar, bu tarihi dönüm noktasında yanlış yerde saf tutan Arap ülkelerinin karşılaştığı acı gerçekler nedeniyle üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "ülkesi ve milleti için mücadele ettiğini" belirten Harami, "Arap liderlerin ise kendi ülkelerini yok ederek kendi milletlerine karşı komplolar düzenlediklerini" vurguladı.

Ürdünlü Albay Muhammed el-Enesu ise "Tayyip Erdoğan gibi adil bir lideriniz varsa, Allah sizi korur." derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yalnız sözle değil, icraatleriyle de ülkesi için çalıştığını" ifade etti.

"TÜRKİYE, BÖLGEDEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ"

Iraklı düşünür Muhammed el-Kubeysi ise "Türkiye Karadeniz 'deki yeni enerji kaynağı keşfiyle bölgedeki eksen ülke konumunu güçlendirdi." yorumunu yaptı.

Kubeysi, "Allah'tan Müslüman Türk halkını nimetlendirerek gelişme ve refah yolunda daha fazla istikrara kavuşmasını ve fırsatlar vermesini diliyoruz." temennisini ifade etti.

Moritanyalı düşünür Muhammed Muhtar Şankıti, Türkiye'yi keşiften ötürü tebrik ederek, "Türkiye Akdeniz 'de enerji aradı, ama Karadeniz'de buldu. Allah dilediğini beklemediği yerden rızıklandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayirli gazeteci Anya el-Efendi ise Fatih ve Yavuz gemilerinin Karadeniz'de 320 milyon metreküp doğal gaz keşfettiğine dikkati çekerek, "İslam'ı yüceltenleri Allah da yüceltiyor." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Selefi Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Hamid el-Ali ise sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Türk kardeşlerimizin keşfettiği büyük kaynaktan ötürü duyduğu memnuniyeti biz de paylaşıyoruz."