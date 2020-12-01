Aralık ayı kira artış oranı | Aralık ayı kira zammı ne zaman belli olacak?

Aralık ayı kira artış oranları, kira sözleşmesini yenileyecek olanlar tarafından merak ediliyor. Aralık ayı kira artış oranı TÜFE oranları baz alınarak yapılacak. İşte aralık ayı kira zammı oranı hakkında merak edilenler…

Aralık ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranlarından TEFE verileri baz alığından Aralık ayı kira artış oranı TÜİK tarafından TÜFE verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Ev sahibi ve kiracılar tarafından merak konusu olan aralık ayı kira artış oranı hakkında yapılan araştırmalar arttı. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakılarak ortaya çıkan rakam azami kira zam oranı olarak belirlenecek. Peki, aralık ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı kira zammı 3 Aralık 2020 Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLUR?

Aralık ayı kira artış oranının belli olacağı tutar 3 Aralık’ta belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANLARI HESAPLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.