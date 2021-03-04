Araç satış ve ihracatı artıyor!

Otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık dönemde geçen yıla göre %34,1 oranında artarak 80.107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %51,0 artarak 22.125 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Şubat ayında %24,2, otomobil pazarı %18,6 ve hafif ticari araç pazarı %46,4 oranında arttı. 2021 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Şubat ayına göre %24,2 artarak 58.504 adet oldu. 2021 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 artarak 44.749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %46,4 artarak 13.755 adet oldu.

Dizel satışlar düşüşte



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %27,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %31,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %18,2 arttı. Pazarın %87,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Benzinli otomobil satışları 47.386 adetle %59,2 pay, dizel otomobil satışları 21.946 adetle %27,4 pay, Hibrit otomobil satışları 6.979 adetle %8,7 pay, Otogazlı otomobil satışları 3.658 adetle %4,6 pay aldı. 138 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Otomatik şanzımanlı otomobiller 60.437 adetle %75,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 19.670 adetle %24,6 pay aldı.



2.5 milyar dolar ihracat



Otomotiv endüstrisi, şubat ayında da Covid-19 salgını öncesindeki aylık ihracat ortalamasını yakaladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı şubat ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 2,5 milyar dolar oldu. Türkiye’nin toplam ihracatında ilk sırada yer alan sektörün payı da yüzde 17,4 oldu. Endüstrinin 2021 yılının ilk iki aylık ihracatı ise geçen seneye kıyasla yüzde 2 azalarak 4 milyar 802 milyon dolar oldu.OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan ve son 15 yılın üst üste ihracat şampiyonu olan sektörümüzle bu yıl 30 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz.”dedi.