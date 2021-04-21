Apple yeni ürünleri! Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 13, AirTag ve Apple TV 4K fiyatları ve özellikleri…

Teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıttı. AirTag‘den iPhone 12 ve 12 mini’nin yeni renk seçeneğine, yeni iMac modellerinden M1 işlemcili iPad Pro‘ya kadar birçok ürünün tanıtımı yapıldı. ABD'li teknoloji devi Apple'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiği lansman, şirket CEO'su Tim Cook'un sunumu ile başladı. Apple yeni ürünleri…

Apple yeni ürünleri merak ediliyordu. Apple’ın “Baharı getirdik” sloganıyla düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. İşte yeni iMac, yeni iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K’nın özellikleri ve Türkiye satış fiyatları...

iPhone 12'ye mor renk seçeneği

iPhone 12 ve iPhone 12 Mini modellerine mor rengin de eklendiği kaydedildi. 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacak olan mor iPhone'ların, 30 Nisan'dan itibaren de tüm Apple Store'lardan satın alınabileceği bilgisi paylaşıldı.

Mor iPhone 12 ve iPahone 12 mini, 23 Nisan Cuma günü ön siparişe sunulacak. Teslimatlar ise 30 Nisan'da başlayacak. Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, mevcut fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Fiyatlar şöyle:

64 GB iPhone 12 mini: 9.999 TL

128 GB iPhone 12 mini: 10.499 TL

256 GB iPhone 12 mini: 11.499 TL

64 GB iPhone 12: 10.999 TL

128 GB iPhone 12: 11.499 TL

256 GB iPhone 12: 12.499 TL

Yeni iPad Pro

iPad Pro'nun Thunderbolt ve USB4'ü desteklediği açıklandı. Cihaz ayrıca 5G'ye de ev sahipliği yapıyor. Cihaz Apple’ın iddiasına göre eski modele oranla CPU’da yüzde 50, GPU’da ise yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor.

iPad Pro'da 1.000 nit (1.600 maksimum) sunan Liquid Retina XDR isimli bir ekran kullanılıyor. Apple, bunun 10 bin farklı Mini-LED ışığı ile ortaya çıktığını belirtiyor.

Apple, yeni iPad pro'larda 11 ve 12.9 inç olmak üzere iki opsiyon sunuyor. Söz konusu Mini-LED ekran sadece 12.9 inçlik versiyonda yer alıyor.

Cihazların ABD fiyatları ise 799 ve 1099 dolar olarak açıklandı.Thunderbolt desteği olan yeni iPad Pro, dışa 6K çözünürlükte görüntü de verebiliyor.

iPad Pro’nun arka tarafında 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip olan geniş açılı ana kamera ve 10 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip ultra geniş açılı ikinci kamera yer alıyor.

2 kat optik ve 5 kat dijital yakınlaştırma sunan cihaz, 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera karşımıza çıkıyor.

Yeni Magic Keyboard'u da görücüye çıkaran Apple, klavyede touch ID'ye de yer verdi.

M1 işlemcili iPad Pro Türkiye fiyatı

11 inç 128 GB: 8.599 TL / Wi-Fi + Hücresel: 10.199 TL11 inç 256 GB: 9.699 TL / Wi-Fi + Hücresel: 11.299 TL

11 inç 512 GB: 11.899 TL / Wi-Fi + Hücresel: 13.499 TL

11 inç 1 TB: 16.299 TL / Wi-Fi + Hücresel: 17.899 TL

11 inç 2 TB: 20.699 TL / Wi-Fi + Hücresel: 22.299 TL

12.9 inç 128 GB: 11.999 TL / Wi-Fi + Hücresel: 13.599 TL

12.9 inç 256 GB: 13.099 TL / Wi-Fi + Hücresel: 14.699 TL

12.9 inç 512 GB: 15.299 TL / Wi-Fi + Hücresel: 16.899 TL

12.9 inç 1 TB: 19.699 TL / Wi-Fi + Hücresel: 21.299 TL

12.9 inç 2 TB: 24.099 TL / Wi-Fi + Hücresel: 25.699 TL

Renk seçenekleri: Uzay grisi ve gümüş

AirTag de tanıtıldı

Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTag de lansmanda tanıtılan diğer bir ürün. Ürünün ABD fiyatı 29 dolar olarak belirlenirken, 4'lü paketin fiyatı ise 99 dolar oldu.

Ayrıca AirTag'in 30 Nisan itibariyle satışa sunulacağı bildirildi. Tüm eşyaları anlık olarak takip edebilmeye yarayan AirTag, kullanıcılara sesli uyarı imkanı da sunuyor.

Apple AirTag Türkiye fiyatı

AirTag Tekli Paket: 299 TL

AirTag 4’lü Paket: 999 TL

Apple TV 4K ve yeni Apple TV kumandası da tanıtıldı

Öte yandan lansmanda, Apple TV 4K ve yeni Apple TV kumandası da tanıtılarak, ürünün 32 GB'lık versiyonunun 179 dolar, 64 GB versiyonunun ise 199 dolar fiyatla satışa sunulacağı kaydedildi.

A12 Bionic işlemcili Apple TV 4K Türkiye fiyatı

Apple TV 4K 32 GB: 2.099 TL

Apple TV 4K 64 GB: 2.299 TL

Yeni iMac süprizi

Lansmanın bir diğer sürprizi de yeni iMac oldu. M1 ile gelen ürün, ince yapısı ile öne çıkıyor. Yeni iMac, 2 thunderbolt ve 2 USB-C bulunduruyor.

7 renk seçeneği bulunan cihaz 24 inç ekrana sahip. 1080p webcam'e de sahip olan yeni iMac'in, FaceTime HD kamera ile geldiğini söylemek mümkün.

Bunun yanı sıra Apple, sözgelimi kamerayı 'Bugüne kadar bir Mac'e koyduğumuz en iyi kamera' olarak tanıttı. Ayrıca cihazda 6 hoparlör bulunuyor.

Cihazın 21.5 inç modellere kıyasla yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklandı.

Apple, Keynote'a son dönemin popüler uygulaması Zoom'u eklediğini de duyurdu.

24 inç M1 işlemcili iMac Türkiye fiyatı

8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU, 256 GB depolama, 24 inç 4.5K Retina ekran, 8 GB RAM: 14.499 TL

Renk seçenekleri: Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş

8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 256 GB depolama, 24 inç 4.5K Retina ekran, 8 GB RAM, Gigabit ethernet, Touch ID özellikli Magic Keyboard: 16.699 TL

Renk seçenekleri: Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş, Sarı, Turuncu, Mor

8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 512 GB depolama, 24 inç 4.5K Retina ekran, 8 GB RAM, Gigabit ethernet, Touch ID özellikli Magic Keyboard: 18.899 TL

Renk seçenekleri: Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş, Sarı, Turuncu, Mor

TÜRKİYE FİYATLARI NASIL?

Cihazların Türkiye fiyatları da belli olurken, yeni iMac'ler Türkiye’de 14 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı bildirildi.

iPad Pro'larda 11 inçlik model Türkiye'de 8 bin 599 TL'den başlayan fiyatlar ile, 12.9 inçlik model ise 11 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Ürünler uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.

Cihazlar ABD'de 1299 ve 1499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.